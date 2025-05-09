Недовіра зростає: реакція команди Сергія Надала на скандал із фейками — лише загострила ситуацію

Тернопіль опинився в центрі гучного скандалу, який поставив під сумнів не лише репутацію міської ради, а й самі принципи відкритості місцевого самоврядування. Transparency International Ukraine виключила місто з Рейтингу прозорості 100 найбільших громад країни через виявлені факти маніпуляцій з публічною інформацією. У відповідь міська влада оприлюднила заяву, яка, на думку експертів, лише поглибила недовіру. Про це повідомив офіційний сайт організаторів проєкту.

У відповідь на оприлюднені докази брехні Тернопільська міська рада опублікувала позицію. Посадовці зосередилися на своїх минулих перемогах, а потім коротко визнали, що проблема зафіксована, і її причина – це «неналежний контроль», «неналежна організація співпраці» та «подання некоректних посилань». Така реакція виглядає непереконливою і демонструє неспроможність міської ради виправляти помилки.

Transparency International Ukraine вважає це неприйнятною реакцією. Тернопільська міська рада намагається звести серйозні порушення до «неналежного контролю», хоча фактично йдеться про системні підміни даних.

Публікація фейкових новин і надання 9 «хибних» посилань – це не технічна помилка, а свідомі дії, які дискредитують прозорість як принцип і які безперечно мають імена, посади і мотиви.

Водночас замість озвучити конкретні рішення, заходи і подальші зміни посадовці міської ради обмежилися розмитими формулюваннями про «виправлення виявлених недоліків та вдосконалення наших інформаційних процесів». Громадська організація і Тернопільська громада очікують конкретних рішень:

провести внутрішнє розслідування з конкретними результатами — назвати причини, а також залучених представників міської ради, відповідальних за публікацію завідомо неправдивої інформації;

— назвати причини, а також залучених представників міської ради, відповідальних за публікацію завідомо неправдивої інформації; здійснити повноцінний аудит інформаційних ресурсів міської ради для виявлення подібних випадків у минулому;

для виявлення подібних випадків у минулому; прозвітувати на відкритій зустрічі перед громадою про конкретні дії з усунення порушень: запровадити систему верифікації даних перед публікацією, оновити протоколи внутрішнього контролю.

Зі свого боку ТІ Ukraine вже звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для перевірки можливих порушень права на доступ до правдивої інформації, а також Обласної військової адміністрації – для оцінки дій міської ради та запровадження належного моніторингу у цій справі.

Також експерти організації вважають, що системно послабити такі зловживання у міській раді може вдосконалене законодавство. Щоб унеможливити подібні маніпуляції в майбутньому, необхідно ухвалити правову базу про домірний нагляд та забезпечити дієвий контроль за законністю в діяльності ОМС.

Допоки Тернопільська міська рада не втілить конкретних рішень за наслідками кризи у життя, організація залишає за собою право не оцінювати Тернопіль у межах своїх досліджень, не надавати місту додаткових можливостей і не брати участі у спільних заходах.

Адже прозорість — це не лише набір сервісів чи нагороди. Це здатність публічно визнати проблему, вживати заходів для її усунення та сприяти праву громадян на правдиву, якісну та вчасну інформацію.