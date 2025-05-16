На Тернопільщині дитина сильно травмувалась після падіння з електросамокату

15 травня до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували 12-річного жителя села Трибухівці Чортківського району.

Як стало відомо виданню «Погляд», хлопчик зазнав травм під час катання на електросамокаті. Обставини інциденту з’ясовуються.

Медики надали постраждалому необхідну допомогу, його стан наразі стабільний.

Нагадаємо, з початком теплої пори року зростає кількість нещасних випадків за участі дітей, які користуються засобами мікромобільності — електросамокатами, гіроскутерами чи велосипедами. Лікарі та правоохоронці закликають батьків бути уважними до безпеки дітей та пояснювати правила дорожнього руху й користування подібними засобами пересування.