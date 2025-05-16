Таємничі роботи біля церкви у Тернополі: будівництво без паспорта та коментарів

Журналісти «20 хвилин» отримали звернення від читачів із питанням, чи законно проводять будівельні роботи біля храму Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Київській у Тернополі. З’ясувати правдиву інформацію виявилося непросто, адже навіть представники користувача земельної ділянки — Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія УГКЦ — відмовилися коментувати ситуацію.

На власні очі журналістка пересвідчилася, що поруч із храмом тривають активні будівельні роботи. Майданчик огороджений парканом, але будівельного паспорта, який би містив інформацію про замовника, підрядника та вид будівництва, на місці немає. Хто саме і що зводить — невідомо. У храмі на запитання про сусідні будівельні роботи відповідали ухильно і лише зворотнім питанням.

Місцеві мешканці теж не володіють інформацією про новобудову. Зі слів людей, раніше тут планували звести житло для священнослужителів, однак нинішні плани залишаються загадкою.

Кадастрові дані та історія землі

За даними сервісу Kadastr.live, на цій ділянці розташовано дві земельні ділянки загальною площею 0,5 га — 0,2455 га під храмом та 0,2545 га поруч із ним, де й ведеться будівництво.

Спершу це була одна суцільна ділянка, яку 17 грудня 2021 року на сесії міської ради поділили на дві менші. Дозвіл на поділ отримала парафія Різдва Пресвятої Богородиці Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ.

Однак 3 березня 2023 року міська рада припинила право користування однією з цих ділянок у парафії, передавши її в постійне користування іншому користувачу — теж Тернопільсько-Зборівській Архиєпархії УГКЦ. Саме ця ділянка наразі забудовується.

Відмова у коментарях

Редакція звернулася до прессекретаря Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Олега Харишина з проханням роз’яснити, що саме будують на Київській. Прессекретар порадив звернутися до отця Петра Порохонька, який, у свою чергу, відмовився надавати будь-які коментарі телефоном та відмовився від зустрічі з журналістами.

Дозвільні документи на будівництво

Через відсутність будівельного паспорта на місці будівництва журналістка перевірила інформацію в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (e-construction.gov.ua). Там зареєстровано чотири дозвільні документи за кадастровим номером ділянки, проте їхній зміст не відображається, доступний лише статус «зареєстровано» та «діючий».

У Тернопільській міській раді порадили подати офіційний інформаційний запит із деталізацією та фото об’єкта, щоб отримати офіційну відповідь щодо будівництва.

Ця ситуація викликає занепокоєння в громаді, адже через відсутність прозорої інформації неможливо впевнитися у законності робіт біля одного з найбільш шанованих храмів міста.