Трагічна пожежа на Тернопільщині: загинув чоловік, будинок знищено вогнем

16 травня о 09:11 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в селі Васьківці Кременецького району Тернопільщини. Вогонь охопив приватний житловий будинок, знищивши перекриття та покриття будівлі, а також меблі й речі домашнього вжитку на площі близько 40 квадратних метрів. Крім того, вогонь пошкодив облицювання стін і стелі.

На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка 1963 року народження. Обставини трагедії з’ясовуються.

Фахівці наголошують, що основними причинами загибелі людей на пожежах залишаються порушення правил пожежної безпеки під час користування електроприладами, необережність під час паління, особливо у нетверезому стані, а також несправність пічного опалення та електромереж.

Рятувальники закликають жителів області бути пильними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки: не залишати ввімкнені обігрівачі без нагляду, регулярно перевіряти електропроводку та опалювальні прилади.

У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.