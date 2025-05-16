“Мяу!” з глибини: як на Тернопільщині врятували кота з криниці

На Тернопільщині рятувальники витягли кота з криниці: тварина не постраждала

15 травня, близько 12:35, у селі Іванків Скала-Подільської громади (Чортківський район, Тернопільська область) до Служби порятунку надійшло незвичне повідомлення — допомоги потребувала тварина.

У криницю впав кіт, який не зміг самостійно вибратися з пастки. На виклик оперативно відреагували фахівці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го ДПРЗ. Прибувши на місце, рятувальники провели обережну операцію зі звільнення пухнастого “бранця”. Завдяки злагодженим діям кота вдалося дістати з криниці живим і неушкодженим та передати у руки вдячних господарів.

У ДСНС наголошують: вони щодня рятують не лише людей, а й тварин, які потрапляють у біду.

“Кожне життя важливе”, — підкреслюють рятувальники.

Служба порятунку закликає громадян: якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації — не зволікайте, телефонуйте за номером 101.