Першу зарплату віддав на дрон для побратимів — історія ветерана з Чортківщини

Ветеран російсько-української війни Віктор Винничин після демобілізації не відійшов від справ, а продовжив допомагати побратимам у Заводській громаді на Тернопільщині. Він працює фахівцем із супроводу ветеранів, підтримуючи їх і морально, й матеріально.

На початку повномасштабного вторгнення Віктор перебував за кордоном, але без вагань повернувся в Україну, щоб захищати рідну землю. Він служив у мінометній батареї 80 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони. Нині Віктор активно допомагає захисникам, які продовжують боротьбу на передовій.

Під час святкового заходу з нагоди Дня сім’ї та Всесвітнього Дня вишиванки, що відбувся у місцевому клубі, Віктор передав бойовим побратимам дрон, придбаний за власні кошти. Для цього він віддав першу зарплату та власні заощадження.

«Це моя відповідальність перед тими, хто продовжує тримати стрій. Я знаю, наскільки важливо мати очі в небі», — сказав Віктор.

Його приклад надихає багатьох — адже справжній фронт триває не лише на передовій, а й у щоденній підтримці та турботі. Віктор Винничин показує, що допомога захисникам — це не лише слова, а конкретні вчинки. Підтримуйте наших воїнів і долучайтеся до Сил оборони України!