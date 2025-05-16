Кому служать поліцейські? В Тернопільській області затримали хабарника, що «кришує» ухилянтів

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо поліцейського батальйону Управління патрульної поліції в Тернопільській області, якого обвинувачують у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, до правоохоронця звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти законно перетнути державний кордон України під час воєнного стану. Поліцейський, який раніше працював у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пообіцяв скористатися своїми знайомствами, щоб посприяти у видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби — документу, що дає право виїхати за кордон.

За свої послуги чоловік запросив 16 тисяч доларів США, а згодом підвищив ціну до 17,5 тисяч. Правоохоронці затримали поліцейського під час передачі грошей.

Наразі йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 200 тисяч гривень.

Розслідування проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.