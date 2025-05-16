У Тернополі загинув чоловік, впавши з новобудови

Поліцейські встановлюють обставини, що призвели до загибелі 50-річного чоловіка

Тернополянин випав з високого поверху новобудови і загинув.

На лінію 102 надійшло повідомлення від будівельників, що по вулиці Смакули з високого поверху недобудованого будинку впав чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, трагедія сталася на будівництві. Робочі помітили, як з висоти впав невідомий чоловік. Шансів вижити у нього не було – загинув на місці.

Поліцейські встановили особу – це 50-річний житель обласного центру. Які обставини призвели до його загибелі – з’ясовується.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

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