Успішний підприємець-ювелір Анатолій Петльований, який відновив Пласт у Чорткові, нині боронить Україну

“У виховництві на тебе покладається дуже велика відповідальність за ідтей, яких тобі довірили їхні батьки і які довіряють тобі, бо ти їх наставник. Стародавні мудреці казали: «Не потрібно виховувати дітей, потрібно виховувати себе. Все одно діти стануть схожими на своїх наставників». То ж я не припиняю до цих пір працювати над собою, щоб мої вихованці могли брати з мене приклад.