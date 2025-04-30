Успішний підприємець-ювелір Анатолій Петльований, який відновив Пласт у Чорткові, нині боронить Україну
Пласт прагне змінювати країну через виховання свідомого й активного покоління громадян. Саме тому організація об’єднує небайдужих і відданих волонтерів, таких як Анатолій Петльований
Анатолій — пластун-виховник, військовий, а раніше — підприємець і активіст. Брав участь в обох революціях — Помаранчевій та Революції гідності.
“Так як всю країну одразу я не міг змінити, тож я вирішив змінювати на краще своє місто Чортків”
Анатолій почав активно впливати на зміни в Чорткові. Разом з однодумцями та дружиною прибирали парки та сквери, допомагали місцевому самоврядуванню, а у 2018 організували “Військово-історичний фестиваль “Чортківська офензива”
“В ході нашої громадської діяльності я зрозумів, що дорослим людям важко змінити світогляд, їх і так все влаштовує. Але ж моє місто не змінять люди, які думають по-старому?”
“Коли я дізнався про Пласт, то мене дуже сильно захопила ця ідея. Це було те, що я шукав, адже дорослим важко мінятися, а діти відразу можуть рости патріотами своєї країни. Я тоді сказав дружині створюй осередок, а я тобі допоможу. Я сильно загорівся цією ідеєю і відразу набрав новацький рій «Чорні пантери», в якому я став виховником”
“У виховництві на тебе покладається дуже велика відповідальність за ідтей, яких тобі довірили їхні батьки і які довіряють тобі, бо ти їх наставник. Стародавні мудреці казали: «Не потрібно виховувати дітей, потрібно виховувати себе. Все одно діти стануть схожими на своїх наставників». То ж я не припиняю до цих пір працювати над собою, щоб мої вихованці могли брати з мене приклад.
Опісля повномасштабного вторгнення Анатолій долучився до війська і на зараз є командиром взводу — старшим офіцером батареї.
“Слідуючи пластовій присязі, я завжди намагаюсь допомагати своїм побратимам, діткам у прифронтовій зоні, місцевим жителям, які так і не змогли залишити своєї домівки. А також залишаюсь вірний Богові і Україні, тому що я не можу інакше.
Сподіваюсь, мої вихованці пишаються своїм виховником.”
В Пласті є безліч можливостей впливати на зміни в країні та твоєму місті
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