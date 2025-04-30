Не проходити медкомісію і не йти на фронт: за скільки це коштує у ТЦК на Тернопільщині

За 5 тисяч доларів обіцяв “відмазати” від армії: на Тернопільщині судитимуть працівника ТЦК

Працівника територіального центру комплектування з Тернопільщини судитимуть за корупційний злочин. За даними слідства, чоловік вимагав 5 тисяч доларів США за «звільнення» військовозобов’язаного від проходження медкомісії та мобілізації.

За версією слідства, фігурант пообіцяв військовозобов’язаному «домовитися» з керівництвом, аби той міг покинути ТЦК без проходження військово-лікарської комісії і без подальшого призову. Крім того, він гарантував уникнення адмінвідповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних у військкоматі.

Свої послуги чоловік оцінив у 5000 доларів США. Його затримали «на гарячому» під час отримання частини неправомірної вигоди. Операцію провели оперативники Департаменту внутрішньої безпеки, слідчі поліції Тернопільщини спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.