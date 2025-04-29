Вважався зниклим безвісти за особливих обставин, – Ангелом додому повертається Руслан Проць з Тернопільщини

На превеликий жаль підтвердилась загибель ще одного жителя Кременецької громади, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, на території Донецької області, 02 серпня 2024 року загинув солдат, ПРОЦЬ Руслан Миколайович, 1994 року народження житель м. Кременець.

Раніше вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни.