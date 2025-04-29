22:28 | 29.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти за особливих обставин, – Ангелом додому повертається Руслан Проць з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
На превеликий жаль підтвердилась загибель ще одного жителя Кременецької громади, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, на території Донецької області, 02 серпня 2024 року загинув солдат, ПРОЦЬ Руслан Миколайович, 1994 року народження житель м. Кременець.
Раніше вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни.
 
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Руслана!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *