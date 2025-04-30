На Тернопільщині виявили залишки “невстановленого засобу ураження”: офіційний коментар

На території Шумської громади Кременецького району виявили уламки невстановленого засобу ураження, ймовірно. Про це повідомив голова Кременецької районної військової адміністрації Віталій Кудлак.

За його словами, залишки впали за межами населених пунктів, жертв і руйнувань немає. Час падіння наразі не встановлений. На місці працюють профільні служби, щоб встановити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про знищення ворожого дрона на території Тернопільської області. Ймовірно, саме уламки цього апарата і знайшли поблизу Шумська.

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