Хвилина мовчання на честь Андрія ВОВКА

Андрій ВОВК був спокійною та виваженою людиною, яка в березні 2022 року без вагань стала на захист України. 49-річний тернополянин рік мужньо боронив нашу землю як старший стрілець та помічник гранатометника єгерського взводу.

Останній раз він спілкувався з рідними на Великдень 16 квітня 2023 року, надіславши фото, де був із побратимами та паскою. Наступного дня Андрій загинув від мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання біля Павлівки на Донеччині.

Понад рік його вважали зниклим безвісти. Рідні невтомно шукали Андрія, але мама так і не дочекалася звістки про сина, відійшовши у вічність у непевності.

“Він без остраху йшов першим у бій”, – згадує брат Іван про Андрія, якого поховали на Алеї Героїв Микулинецького кладовища 17 травня 2024 року.

За мужність та відданість Андрій ВОВК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У глибокій скорботі залишилися рідні Героя.