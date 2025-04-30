Менше 45 учнів — без фінансування: школу під Тернополем чекають зміни

Внаслідок змін у законодавстві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 року №245, уже з 1 вересня 2025 року держава припиняє фінансування шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів. Під загрозою опинилися десятки закладів освіти, зокрема в сільській місцевості. Ще через рік, у 2026-му, поріг буде підвищено до 60 учнів.

Однією з перших освітніх установ, яка потрапила під дію нових правил, стала Курівецька гімназія імені Миколи Бенцаля, що підпорядковується Тернопільській міській раді. Станом на квітень 2025 року у гімназії навчається 39 учнів, з яких семеро – за індивідуальною формою. Прогнозована кількість учнів на початок навчального року – 42, і цього недостатньо, щоб заклад міг надалі розраховувати на освітню субвенцію з держбюджету.

Щоб зберегти освітній процес у громаді, управління освіти і науки Тернопільської міської ради підготувало проєкт рішення про зміну типу та найменування закладу. Гімназію планують реорганізувати у Курівецьку початкову школу імені Миколи Бенцаля.

Це рішення дозволить:

Зберегти фінансування закладу на державному рівні (обмежень щодо кількості учнів для початкової школи не встановлено);

Забезпечити навчання учнів початкової школи у звичному середовищі, неподалік дому;

Організувати безкоштовне підвезення учнів 5–9 класів до базових шкіл автобусом;

Запропонувати педагогам Курівецької гімназії вакантні посади в інших навчальних закладах Тернополя.

Попри те, що реорганізація є вимушеним кроком, вона дозволяє зберегти ключову функцію школи для громади — доступ до базової освіти для найменших. Своє ім’я — відомого театрального діяча Миколи Бенцаля — заклад також зберігає.