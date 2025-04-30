На війні загинув молодий захисник Богдан Ількевич з Тернопільщини

Пам’ять про Героя житиме вічно!

Ще один гіркий і скорботний день для Гусятинської громади, повідомляють у селищній раді.

Ще 08 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванню російської агресії на позиціях поблизу н.п.Юнаківка Сумського району Сумської області загинув командир танка танкової роти, 3 десантно-штурмового батальйону, молодший сержант Ількевич Богдан Васильович, 22.01.1995 р.н., житель села Личківці, якого тривалий час вважали безвісти зниклим. Майже місяць рідні та близькі з надією чекали на добру звістку про нього. Молились і сподівались, що Богдан живий, що незабаром повернеться додому, що вони його обіймуть. На жаль, надії виявились марними…

У м.Броди у загиблого військовослужбовця залишилась мати, вдома, у селі Личківці – дружина та двоє дітей…

Щирі співчуття рідним та близьким, нехай Бог допоможе вам пережити страшну втрату.

Богдану назавжди залишиться 30 років…. Такі реалії страшної війни…

Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Герої не вмирають!