Українські протигази: надійний захист без залежності від імпорту

В умовах постійних загроз і глобальної нестабільності засоби індивідуального захисту стають не просто необхідністю, а критично важливою складовою національної безпеки. Україна зробила важливий крок у цьому напрямку — стартувало виробництво першого вітчизняного протигазу для цивільного населення. Його створення стало можливим завдяки зусиллям компанії Укрсіз, яка вже давно працює на ринку без посередників, пропонуючи сертифіковану продукцію напряму.

Юлія Новотна, співвласниця виробництва, яка активно підтримує розвиток української промисловості, переконана:

«Коли ми інвестуємо в українське — ми інвестуємо в себе. Сучасний протигаз Укрсіз — це не просто засіб захисту, це приклад того, як можна в умовах війни створити якісний, доступний і незалежний продукт».

Новий український протигаз виготовлений із високоякісних матеріалів, відповідає міжнародним стандартам, має зручну конструкцію та тривалий термін експлуатації. І головне — він доступний.

Придбати засоби захисту напряму від виробника можна на офіційному сайті: ukrsiz.com.ua

«Сьогодні важливо, щоб навіть у найвіддаленіших куточках України люди могли отримати захист вчасно. І саме вітчизняне виробництво гарантує оперативне постачання», — зазначає Юлія.

Варто памʼятати, що Україна має глибокі традиції в галузі індивідуального захисту — ще в 1915 році український науковець Микола Зелінський створив перший у світі вугільний протигаз.

«Це не просто факт історії. Це наша спадщина. І сьогодні ми продовжуємо цей шлях, обираючи якість, надійність і незалежність», — підсумовує Новотна.