100 днів Трампа: насмішки над Байденом, жорстка риторика щодо мігрантів і похвала митам

Президент США Дональд Трамп виступив із промовою з нагоди перших 100 днів його роботи на цій посаді.

Головні тези з його промови наводять BBC та Washington Post.

Так, Трамп назвав своє президентство «революцією здорового глузду» і наголосив, що хоче використати свою роботу на посаді глави держави для здійснення «глибоких змін».

«За 100 днів ми здійснили найглибші зміни у Вашингтоні за 100 років. Це найкращий 100-денний початок для будь-якого президента в історії, усі це кажуть», — наголосив лідер Білого дому.

Також Трампа висміяв свого попередника Джо Байдена та всю Демократичну партію, заявивши, що їм начебто більше ніхто не довіряє. А коментуючи наміри деяких демократів оголосити чинному президентові США імпічмент, Трамп іронічно запитав: «Що ж я такого зробив, що вони хочуть оголосити мені імпічмент?».

Чимало уваги Трамп приділив питанню боротьби з нелегальними мігрантами. Під час його промови на білбордах показували відео, на якому нелегальних мігрантів у кайданах везуть до Сальвадору. Після цього відеоролику натовп підвівся на ноги та скандував: «США! США! США!».

Окрім цього, республіканець розповідав про боротьбу інфляцією та «божевільними прогресивними ідеями», маючи на увазі «трансгендерне безумство» та «ідеологічну обробку дітей».

Також Трамп згадав про введені мита проти інших країн світу. Глава Білого дому наголосив: «Ми втрачали мільярди й мільярди доларів щодня через торгівлю, а тепер я знизив цей показник до дуже низького рівня, і незабаром ми будемо заробляти багато грошей».

«Ми лише розпочали — ви ще нічого не бачили!»

Президент США Дональд Трамп, звертаючись до натовпу прихильників, заявив, що його другий термін лише набирає обертів і обіцяє ще більші зміни.

«Це революція здорового глузду»

Так Трамп охарактеризував свої дії на посаді президента, заявляючи, що його політика приносить «глибокі зміни» для країни.

Про автовиробництво:

«Автомобільні компанії вишикувалися в чергу, щоб відкривати нові заводи тут, у Мічигані».

Про Джо Байдена:

Трамп насміхався з розумових здібностей свого попередника, кепкував із того, як той виглядає в купальнику, і знову повторив, що вважає себе «справжнім переможцем виборів 2020 року».

Про главу ФРС Джерома Павелла:

«Він не справляється зі своєю роботою», — сказав Трамп, критикуючи керівника американського Центробанку.

Про імміграцію:

«Ми навели порядок на кордоні. Кількість незаконних перетинів впала з 140 тисяч до лише понад 7 тисяч у березні».

Президент показав відео депортацій, у якому зображено, як мігрантів відправляють до в’язниці в Сальвадорі.

Про економіку:

«Ціни на яйця знизились на 87%», — сказав Трамп, хоча офіційна статистика це не підтверджує.

Також він згадав про зниження інфляції, енергетичних тарифів і ставок за іпотекою.

Про опитування:

«Ці опитування — фейкові. Насправді нас підтримує більшість», — заявив Трамп, коментуючи низькі рейтинги підтримки серед загального населення.

Про демократів:

У стилі передвиборчої кампанії він зібрав у залі імпровізоване голосування за найсмішніше прізвисько для Джо Байдена, висміюючи опонентів.