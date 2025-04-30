Зубна нитка, щітки чи іригатор: який підхід обрати для брекетів?

Ортодонтичне лікування нерідко передбачає носіння брекетів, які вимагають дотримання низки правил гігієни. Це зумовлено не лише його тривалістю, а й тим, що наявність на зубній поверхні стоматологічних замків та дуги є причиною того, що після кожного прийому їжі у роті залишається велика кількість її залишків.

Якщо їх не видалити своєчасно, вони почнуть розкладатися, створивши сприятливі умови для розмноження патогенних мікроорганізмів і роз’їдання зубної емалі. В результаті у пацієнта почне розвиватися карієс та пародонтит, а лікування прикусу закінчиться появою нових проблем не тільки із зубами, а й з яснами.Їхнє лікування з апаратом на зубах неможливе, тому його доведеться зняти, що негативно вплине на кінцевий результат.

Які засоби гігієни використовують для чищення при носінні брекетів?

Сучасні виробники пропонують широкий спектр спеціальних засобів для догляду за ротовою порожниною в період ортодонтичного лікування. Їх потрібно придбати перед встановленням брекетів і отримати консультацію у лікаря.

Ортодонтична щітка для чищення зубів.

Має особливу форму частини, що чистить, у вигляді літери «V». Вона передбачає поглиблення центром, завдяки якому пацієнт має можливість ретельно почистити зуби в домашніх умовах. Проте цей засіб не завжди досить ретельно видаляє залишки їжі у важкодоступних місцях

Ортодонтична щітка для чищення брекетів

Монопучкова щітка має у своєму розпорядженні єдиний пучок щетинок, розташованих на головку ручки особливим чином. Вона дозволяє ефективно та зручно почистити зовнішню частину замочків ортодонтичної конструкції, але на внутрішніх елементах, як правило, залишаться наліт.

Нитка для брекетів

Зубна нитка для брекетів називається “суперфлосс”. Її відмінність від звичайного флосса полягає в наявності загостреного хвостика та жорсткого кінця, що дозволяють легко просочувати її під дугу брекетів. Ще одна відмінність полягає в наявності потовщених ділянок із губчастого матеріалу, що дозволяють легко вичищати наліт із замочків. Процес чищення потребує трохи часу та зусиль.

Дентальні йоржики

Здобули свою назву на честь звичайних йоржиків, оскільки мають таку ж форму, хоч і зменшені у багато разів. Вони мають стрижень з пластику або металу і м’яким еластичним ворсом, здатним проникати в простір між зубами або замочки брекет-системи. Такими засобами важко почистити місця під дугою системи.

Іригатор для ротової порожнини

Для того, щоб повністю видалити бактеріальний наліт і залишки їжі з зубів і елементів конструкції брекетів використовується іригатор. Це невеликий апарат, який вихлюпує струмінь води на зубний ряд, вимиваючи залишки нальоту із зубів.

Для забору рідини, у пристрої передбачено один або два насоси. Вода потрапляє на важкодоступні ділянки: під скобами, дугами і місця примикання брекетів до поверхні емалі.

Використання ірригатора є завершальним етапом у чищенні зубів. Його можна наповнювати як звичайною водою, так і спеціальними медичними розчинами для ротової порожнини. Візуально він схожий на зубну щітку, яка замість щетини має насадку для подачі води. Забезпечує ефективне видалення від нальоту важкодоступних для йоржиків та щіток областей.

Переваги використання іригаторів

Виправлення прикусу зубів за допомогою класичних брекет-систем припускає, що вздовж всього зубного ряду простягнеться дуга, під яку неминуче набивається їжа – це нормальне явище. Якщо її вчасно очищати, то нічого страшного в цьому немає. Найбільш ефективним пристосуванням для цього вважається іригатор. Ось основні причини чому варто обрати іригатор:

струмінь води проникає у важкодоступні місця;

напір води розчиняє невидимий наліт;

немає ризику пошкодити дугу.

Іригатор тримають під прямим кутом до поверхні, що очищається. За наявності брекетів рекомендується придбати ортодонтичну насадку: її вигин дозволяє опрацювати всі зони – навіть ті, де брекети примикають до емалі.

Чищення брекетів іригатором

Іригатори зі спеціальними насадками вважаються найбільш ефективним способом очистити брекет-системи та підтримати чистоту ротової порожнини під час їх носіння. При чищенні брекетів варто дотримуватися кількох простих правил.

1. Починайте з далеких зубів.

2. Очищайте кожен брекет окремо. Особливу увагу приділіть замочкам та елементам конструкції, які щільно прилягають до емалі.

3. Після цього переходьте до міжзубного простору та ясен.

Також буде не зайвим використовувати спеціальні бальзами-ополіскувачі та розчини для іригатора, у тому числі – антисептичні, оскільки під час носіння брекетів губи та щоки часто запалюються.

Як і чому потрібно доглядати брекети?

Доглядати брекети дуже важливо, оскільки вони можуть створювати додаткові труднощі при підтримці чистоти порожнини рота.

Брекети це металеві або керамічні елементи, які кріпляться до зубів і можуть бути перешкодою для ефективного очищення. Недостатня гігієна може призвести до утворення нальоту, зубного каменю, розвитку карієсу та проблем з яснами.

Регулярна та правильна гігієна допоможе зберегти здоров’я зубів та ясен, а також знизить ризик ускладнень при використанні брекет-систем.

Правила догляду за брекетами включають такі рекомендації:

Чистіть зуби після кожного прийому їжі та постарайтеся проводити цю процедуру якнайретельніше.

Використовуйте м’яку зубну щітку та спеціальну зубну нитку або інтердентальні щітки для видалення нальоту та залишків їжі з-під брекетів.

Доповніть щоденну гігієну ротової порожнини використанням засобів для догляду за брекетами, такими як водні іригатори.

Уникайте твердої та липкої їжі, яка може пошкодити брекети або застрягти в них. Обмежте споживання солодкого та кислого, щоб знизити ризик розвитку карієсу навколо брекетів.

Регулярно відвідуйте свого лікаря для регуляції та контролю стану брекетів. Фахівець може оцінити ефективність лікування, провести необхідні коригування та дати інструкції щодо догляду за брекетами.

Уникайте будь-яких дій, які можуть пошкодити або вивести брекети з ладу. Це включає вживання твердої їжі, жування олівців і ручок, а також звичку до зубного скреготу.

Дотримання цих правил допоможе підтримувати чистоту та здоров’я порожнини рота під час використання брекетів та сприяє ефективному лікуванню. Використання цих засобів гігієни допоможе вам більш ефективно підтримувати належний стан ротової порожнини під час використання брекет-системи та знизити ризик розвитку карієсу та проблем з яснами.

Правила харчування під час носіння брекетів:

Уникайте твердої та липкої їжі, яка може пошкодити брекети або застрягти в них.

Обмежуйте споживання солодкого та кислого, щоб знизити ризик розвитку карієсу навколо брекетів.

Ріжте їжу на маленькі шматочки і жуйте повільно, щоб уникнути навантаження на брекет-систему.

Збільште споживання м’якої та поживної їжі, такої як фрукти, овочі, йогурти та тонко нарізані м’ясні продукти.

Дотримання цих правил допоможе запобігти пошкодженню брекет-системи та забезпечує комфортне харчування під час їх використання.



