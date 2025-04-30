Моторошна ДТП на Тернопільщині: автівки зім’яло, пасажири в лікарні

30 квітня близько 9:00 ранку на трасі «Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече», неподалік села Шляхтинці, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі — Citroen Berlingo та Renault Trafic.

За попередніми даними поліції, водій Citroen виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок аварії до лікарні госпіталізували кермувальника Citroen, а також двох пасажирів Renault.

У обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обставини аварії з’ясовує поліція.