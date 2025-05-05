Бійка серед білого дня в центрі Тернополя: один у лікарні, інший — у розшуку

У Тернополі посеред дня сталася бійка, яка привернула увагу перехожих. До поліції звернувся місцевий житель із заявою про те, що його побив знайомий. За попередніми даними, причиною конфлікту стали давні неприязні стосунки, пов’язані з грошовим боргом.

Як повідомили в Тернопільському районному управлінні поліції, чоловіки не вперше з’ясовували стосунки через неповернену позику. Цього разу суперечка переросла у фізичну сутичку просто в центрі міста.

За словами очевидців, одним із перших до бійки вдалося той, хто нині переховується. Проте конфлікт швидко припинили інші присутні.

Заявник отримав тілесні ушкодження та звернувся до правоохоронців. Особу іншого учасника інциденту наразі встановлюють, оскільки той залишив місце події до прибуття поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ — “Умисне легке тілесне ушкодження”. Триває досудове розслідування.