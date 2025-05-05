У Тернополі затримали псевдомінера: чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення

Протягом одного дня спецлінія 101 прийняла три анонімні дзвінки про начебто закладення вибухівки в державних установах Тернополя. Повідомлення виявилися хибними, але спричинили масштабне реагування силовиків.

На місця «замінувань» виїжджали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та інші фахівці. Після ретельного обстеження жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліцейським вдалося оперативно встановити особу, причетну до фейкових повідомлень. Ним виявився 35-річний тернополянин, який уже мав судимість за аналогічні дії — у 2024 році його засудили до чотирьох років ув’язнення з іспитовим строком на рік.

Правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного та вилучили телефон, з якого здійснювалися дзвінки.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція цієї статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Слідство триває, поліція встановлює мотиви дій зловмисника.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.