Раптова буря на Тернопільщині: зруйновані подвір’я та знеструмлені села

4 травня Тернопільська область опинилася в зоні потужного атмосферного фронту. Над регіоном пройшли сильні зливи з грозами, градом та поривчастим вітром. Наслідки стихії відчули мешканці кількох громад.

🚨 Основні наслідки негоди:

Село Залав’є (Теребовлянська ТГ): підтоплено територію приватного домогосподарства.

Села Саранчуки, Слов’ятин і Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ): підтоплено 15 присадибних ділянок .

Підгаєцька ТГ: через негоду відбулося відключення електропостачання в трьох населених пунктах — селах Сонячне, Мирне та Поплави.

👨‍🚒 Рятувальники на місці подій:

Для ліквідації наслідків негоди було залучено чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. У селі Залав’є рятувальники провели відкачування води з подвір’я приватного будинку.

⚠️ Будьте обережні!

Служби закликають громадян дотримуватися заходів безпеки під час ускладнення погодних умов. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.