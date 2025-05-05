У Тернополі оприлюднили унікальні фотографії, які документують будівництво Церкви святого апостола Петра. Ці світлини вперше опублікувала тернополянка Ольга Бабчук на згадку про свого батька, Олега Качалу.​

Олег Качало, інженер-механік, дизайнер, винахідник та кандидат у майстри спорту з автомоделювання, протягом кількох років фіксував процес зведення храму. Кожні пів року він робив знімки з даху свого будинку на вулиці Симоненка, 2, звідки відкривався вид на будівництво церкви на вулиці Володимира Великого. Перші кадри датовані 1998 роком, а останні — 12 липня 2005 року, коли відбулося освячення храму.​

Церква святого апостола Петра є визначним храмом Української греко-католицької церкви, розташованим у мікрорайоні «Аляска» на вулиці Володимира Великого, 1а. Парафія була заснована у 1993 році, будівництво храму розпочалося в 1998 році, а завершилося у 2005 році. Архітектором храму є Сергій Гора. При парафії діє монастир Братів Менших (францисканців), будівництво якого завершили в 1998 році. З 2003 року на парафії функціонує Школа святого Антонія. Парафія активно розвивається, кількість парафіян сягає близько 10 тисяч осіб.​

Публікація Ольги Бабчук викликала широкий резонанс у соціальних мережах. Багато користувачів дякували за можливість побачити історію будівництва храму та вшанували пам’ять Олега Качали. Ці світлини стали не лише родинною реліквією, а й важливим історичним свідченням для всієї громади.