00:38 | 6.05.2025
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На Тернопільщині безвісти зниклого чоловіка знайшли мертвим

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30 квітня до Кременецького райвідділу поліції звернулася 64-річна жителька одного з сіл громади. Жінка повідомила, що з 27 квітня її 58-річний брат не виходить на зв’язок і за місцем проживання відсутній. Спершу родичі намагалися знайти чоловіка самостійно, однак безрезультатно.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. До пошукових заходів залучили працівників Кременецького райвідділу поліції, кінологів та рятувальників ДСНС.

2 травня тіло розшукуваного виявили в лісовому масиві поблизу одного з населених пунктів громади. Слідів насильницької смерті виявлено не було.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти відсутній». Причину смерті встановить судово-медична експертиза. 

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