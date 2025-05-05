46 млн гранту ЄС на очисні споруди у Заліщиках освоїть релокована фірма по завищених цінах

КП «Заліщицький водоканал» (Тернопільська обл) 23 квітня за результатом торгів уклало договір із ТОВ «Спецвогнезахист» на реконструкцію очисних споруд у місті Заліщики на суму 46,10 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Мова про грантові кошти. Тендер є частиною проєкту PACT — Партнерство для чистого майбутнього, який реалізується в межах програми Interreg NEXT Польща–Україна. Загальний бюджет проєкту становить 2,76 млн євро.

Проєктом передбачено реконструкцію очисних споруд, якими користується близько 9 000 мешканців. За інформацією міського голови Заліщиків, вартість української частини проєкту 1,18 млн євро. Із цієї суми 11% має дофінансувати місцева влада.

Підрядник до вересня 2026 року має виконати загальнобудівельні роботи, монтаж і встановлення технологічного обладнання, систем опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, пусконалагоджувальні роботи тощо.

Договірна ціна є твердою.

Левова частка коштів — понад 20 млн грн, припадає на обладнання та устаткування (тут і далі ціни та суми з ПДВ). Наприклад, тільки на установку «КУБО-400х2» передбачено 15 млн грн. Оцінити обґрунтованість цін неможливо через відсутність відкритих ринкових пропозицій і даних.

Натомість будівельні матеріали у кошторисі мають вищу ціну порівняно з ринковими. Арматурну гарячекатану сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметром 12 і 14 мм, заклали по 50 400 грн/т. У Тернополі «Метінвест СМЦ» пропонує таку по 33 700 грн/т, «Стальміра» – по 32 552 грн/т, «Vikant» у Тенополі – 41 760 грн/т, що на 15-35% дешевше.

Суміш бетонну В20 М-250, W6 вписали по 5 040 грн/куб. м. Столична група «Ковальська» пропонує її по 3 240–4 131 грн/куб. м, «Все для ремонту і будівництва» — по 3 835 грн/куб. м, виробники з Тернопільської області без вказання точних характеристик — по однаковій ціні 3 150 грн/куб. м, тобто нижче від 20% до 40%.

Піноблоки товщиною 300 мм заклали по 6 048 грн/куб. м. Магазин «Dci-group» піноблоки реалізує по 2400 — 3534 грн/куб. м, залежно від щільності, «Тривіта» — 3200— 3500 грн/куб.м, «Укргазбетон» — 2 990 грн, «Kirpich.net» — 2 370 грн, що на 40%–60% нижче.

Щити опалубки шириною 300–750 мм і товщиною 25 мм враховано по 1 296 грн/кв. м. На тендерах у Тернопільській області в квітні їх купували 741 грн/кв. м, 720 грн/кв. м та 713 грн/кв. м, тобто майже вполовину дешевше.

Самонесучий ізольований провід AsXSn перерізом 4х70 мм вписали 977 грн/м. У магазинах «Vse-e» він коштує 225,47 грн/м, «АмперОк» — 275 грн/м, «Труб Полімер Груп» — 230,50 грн/м, «Укропровід» — 244,44 грн/м, тобто більш ніж в три рази дешевше.

Ймовірна переплата на перевірених позиціях, за мінімальним обрахунком може складати понад 1,5 млн грн.

«Спецвогнезахист» отримало підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Вимоги до учасників тендеру були загальними: учасник мав надати довідку про наявність працівників та техніки, не менше одного аналогічного договору на реконструкцію або капремонт, а також фінансову звітність за останні роки.

Кількісних вимог по вартості аналогічних договорів, прив’язки до очікуваної вартості закупівлі, прибутковості, чи розміру річного доходу не встановлювали.

«Спецвогнезахист» за минулий рік вказала дохід 154 тис. грн і збиток 363 тис. грн. За два з останніх чотирьох років підприємство було збитковим, однак формально вимоги щодо фінансової спроможності виконало — просто подало звіт.

На доведення досвіду фірма надала контракт із «Ощадбанком» на капітальний ремонт приміщення в Бердянську на 664 тис. грн, укладений у 2020 році. В документах також зазначено чотирьох працівників: директора, головного інженера (він же інженер з охорони праці), інженера-проєктувальника та виконавця робіт, власні/орендовані техніку й обладнання.

Компанія зареєстрована у 2001 році. Власником є мешканець Дніпра Артур Колесник, керівник — Євгеній Решетинський. До листопада 2024 року була зареєстрована у Запорізькій області, керівником і власником значився Микола Бродовський. Ще раніше часткою володів Олександр Якутін.

В листопаді 2024 року підприємство перереєстрували в Заліщиках. Керівник фірми Євген Решетинський розповів ZAXID.NET , що підприємство повністю переїхало із Запоріжжя на Тернопільщину через відсутність роботи та замовлень і постійні обстріли.

За даними «clarity-project», нинішнє замовлення є найбільшим в історії компанії, яка понад 2,5 роки не брала участі в закупівлях. До цього вона отримувала контракти до 5 млн грн. Загальна сума отриманих підрядів з 2017 року становить 54,75 млн грн.

ТОВ «Спецвогнезахист» повідомило про намір залучити двох субпідрядників: ТОВ «Комфорт-Еко» (Алла та Віктор Омельчуки) та ТОВ «Транс КР» (Микола Баржашов).

ТОВ «Комфорт-Еко» фігурує у кримінальному провадженні, щодо фактів службового підроблення та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йдеться про будівництво третьої черги полігону твердих побутових відходів у місті Володимир-Волинський. За даними слідства, у 2018 році підприємство, надало недостовірні акти з завищеними характеристиками геомембрани. На підставі цих документів державне казначейство перерахувало фірмі понад 3,7 млн грн, з яких понад 2 млн грн, за версією правоохоронців, були привласнені. Директору повідомили про підозру. Судовий розгляд справи триває, остання відкрита ухвала датована червнем 2024 року.

Як писала «Сила Правди», директору комунального підприємства «Полігон» також оголосили підозру, однак у серпні 2020 року він помер.

КП «Заліщицький водоканал» очолює Адам Хом’як. Заліщицьку міську раду — Іван Дрозд.

Найменування товару, од. виміру Кількість, од. Сума, грн із ПДВ Кошторисна ціна, грн/од. із ПДВ Ринкова ціна, грн/од. із ПДВ Ймовірна переплата, грн із ПДВ Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 та 14 мм (т) 68,0644224 3 430 447 50 400 41 760 588 077 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], марка за водонепроникнистю 0,6 МПа (куб.м) 555,905005 2 801 761 5 040 4 131 505 318 Гідроізоляція високоефективна двокомпонентна гнучка з полімерами KRYS FLЕХ (кг) 11970,32 1 594 447 133 122 134 068 Піноблоки, товщина 300мм (куб.м) 75,15 454 507 6 048 3534 188 927 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм (кв.м) 259,7798 336 606 1 296 741 144 109 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150] (куб.м) 72,93607 336 089 4 608 3300 95 400 Шнур бентонітовий (м) 599,17 111 877 187 156 18 407 Самонесучий ізольований провід, марка АsХSn, переріз 4х70 мм2 (м) 65 63 490 977 275 45 614 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (кг) 164,8098 48 059 292 175 19 217 РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм (м) 44 30 848 701 108 26 096

Оксана Цокур, «Наші гроші»