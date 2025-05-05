Тернопільщина розширює міжнародне співробітництво з Італією

Тернопільська обласна військова адміністрація уклала Меморандум про співпрацю з Національним Конгресом українських асоціацій Італії — організацією, що об’єднує 43 українські громади по всій Італії. Мета співпраці полягає в розвитку освітніх, культурних, соціально-гуманітарних проєктів, громадської дипломатії та формування позитивного іміджу Тернопільської області в Італії.