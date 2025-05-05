Тернопільщина розширює міжнародне співробітництво з Італією
Тернопільська обласна військова адміністрація уклала Меморандум про співпрацю з Національним Конгресом українських асоціацій Італії — організацією, що об’єднує 43 українські громади по всій Італії. Мета співпраці полягає в розвитку освітніх, культурних, соціально-гуманітарних проєктів, громадської дипломатії та формування позитивного іміджу Тернопільської області в Італії.
Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба.
Ключові події:
Тернопільщина взяла участь у конференції «Міст до відродження України» в Римі (березень 2025), де було представлено економічний потенціал області.
Відбулися зустрічі з Конфедерацією італійських кооперативів — обговорено спільні проєкти з відновлення інфраструктури та гуманітарної підтримки.
Проводяться перемовини з регіоном Кампанія щодо підписання міжрегіональної угоди.
Громади Тернопільщини вже формують партнерства:
– Лановецька громада муніципалітет Мондрагоне;
– Кременецька громада муніципалітет Паліано.
У квітні делегація області взяла участь у міжнародному турнірі Acropolis Cup в Агрополі. Команда «Чемпіон» стала переможцем у своїй віковій категорії!
Обговорено партнерство у сфері:
– Кібербезпеки (у межах Талліннського механізму);
– Спорту та молодіжної політики;
– Підтримки пластового руху;
– Участі в міжнародних форумах та конференціях.
Попереду:
Форум друзів України (4–6 травня, Буковель);
Міжнародний баскетбольний турнір (26–29 червня, Агрополі);
Ukraine Recovery Conference 2025 (10–11 липня, Рим).
Італія залишається одним із ключових партнерів України у військовій, гуманітарній, кібер- та енергетичній сферах.
Співпраця з італійськими громадами, урядовими та бізнес-структурами — це нові можливості для відновлення України і розвитку регіонів.