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169 городів під водою: що відомо про наслідки злив на Тернопільщині

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4 травня 2025 року Тернопільська область потрапила під вплив потужного атмосферного фронту. Над регіоном пройшли інтенсивні дощі з грозами, градом та сильним вітром. Стихія завдала шкоди інфраструктурі та приватним домогосподарствам у кількох територіальних громадах.

🔻 Станом на 13:00 5 травня, згідно з оновленою інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської ОВА, зафіксовано:

  • У Саранчуківській громаді Тернопільського району:

    • підтоплено 169 приватних городів та 4 подвір’я приватних домоволодінь;

    • відновлено заїзд до села Діброва;

    • утруднений заїзд до хутора Соколиця, де тривають роботи за участі ТОВ «Техно Буд Сервіс».

🔹 Раніше, 4 травня, негода спричинила наступні наслідки в інших громадах області:

  • Село Залав’є (Теребовлянська ТГ):

    • підтоплено територію приватного домогосподарства;

    • рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели відкачування води з подвір’я.

  • Села Саранчуки, Слов’ятин, Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ):

    • підтоплено 15 присадибних ділянок.

  • Підгаєцька ТГ:

    • відключення електропостачання в селах Сонячне, Мирне та Поплави.

👷‍♂️ На місцях працюють комунальні служби, рятувальники та техніка. Фахівці продовжують ліквідацію наслідків стихії та забезпечують проїзд до населених пунктів.

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