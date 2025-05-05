169 городів під водою: що відомо про наслідки злив на Тернопільщині

4 травня 2025 року Тернопільська область потрапила під вплив потужного атмосферного фронту. Над регіоном пройшли інтенсивні дощі з грозами, градом та сильним вітром. Стихія завдала шкоди інфраструктурі та приватним домогосподарствам у кількох територіальних громадах.

🔻 Станом на 13:00 5 травня, згідно з оновленою інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської ОВА, зафіксовано:

У Саранчуківській громаді Тернопільського району : підтоплено 169 приватних городів та 4 подвір’я приватних домоволодінь ; відновлено заїзд до села Діброва ; утруднений заїзд до хутора Соколиця , де тривають роботи за участі ТОВ «Техно Буд Сервіс».



🔹 Раніше, 4 травня, негода спричинила наступні наслідки в інших громадах області:

Село Залав’є (Теребовлянська ТГ) : підтоплено територію приватного домогосподарства; рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели відкачування води з подвір’я.

Села Саранчуки, Слов’ятин, Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ) : підтоплено 15 присадибних ділянок .

Підгаєцька ТГ : відключення електропостачання в селах Сонячне, Мирне та Поплави .



👷‍♂️ На місцях працюють комунальні служби, рятувальники та техніка. Фахівці продовжують ліквідацію наслідків стихії та забезпечують проїзд до населених пунктів.