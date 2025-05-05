169 городів під водою: що відомо про наслідки злив на Тернопільщині
4 травня 2025 року Тернопільська область потрапила під вплив потужного атмосферного фронту. Над регіоном пройшли інтенсивні дощі з грозами, градом та сильним вітром. Стихія завдала шкоди інфраструктурі та приватним домогосподарствам у кількох територіальних громадах.
🔻 Станом на 13:00 5 травня, згідно з оновленою інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської ОВА, зафіксовано:
-
У Саранчуківській громаді Тернопільського району:
-
підтоплено 169 приватних городів та 4 подвір’я приватних домоволодінь;
-
відновлено заїзд до села Діброва;
-
утруднений заїзд до хутора Соколиця, де тривають роботи за участі ТОВ «Техно Буд Сервіс».
-
🔹 Раніше, 4 травня, негода спричинила наступні наслідки в інших громадах області:
-
Село Залав’є (Теребовлянська ТГ):
-
підтоплено територію приватного домогосподарства;
-
рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели відкачування води з подвір’я.
-
-
Села Саранчуки, Слов’ятин, Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ):
-
підтоплено 15 присадибних ділянок.
-
-
Підгаєцька ТГ:
-
відключення електропостачання в селах Сонячне, Мирне та Поплави.
-
👷♂️ На місцях працюють комунальні служби, рятувальники та техніка. Фахівці продовжують ліквідацію наслідків стихії та забезпечують проїзд до населених пунктів.