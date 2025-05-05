На війні з 18 років: на Покровському напрямку загинув пілот дронів Максим Соловей із Тернополя

У бою на Покровському напрямку фронту загинув молодий пілот дронів, тернополянин Максим Соловей. Боєць із позивним “Мася” служив у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади.

Захисник на війні з 18 років, через два тижні він планував приїхати додому на день народження, але тепер йому навіки лишилося 28. Про втрату сповістили його рідні, друзі, а також у міській раді.

“Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Соловей Максим Олегович. Воїн загинув 1 травня, мужньо виконувавши військовий обов’язок, в бою за Україну на Донеччині. Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла пам’ять захиснику України!” – написав мер Сергій Надал.

Тернополянин Максим Соловей був прикладом обдарованості та рішучості, свідомим воїном держави. Фактично зі шкільної парти, з 18-річного віку він добровольцем пішов захищати Україну. В Тернопільській загальноосвітній школі №16 ім. В. Левицького розповіли, що парубок був зразковим учнем, відданим другом, талановитою особистістю.

“Максимчику, мій дорогий хлопчику. Тобі пише твоя перша вчителька… Ти захищав нас усіх як справжній мужній воїн, як Герой. Вічна тобі пам’ять, хлопчику наш дорогий, наш випускник”, – зазначила у соцмережі Тетяна Рудик.

“Мася” служив у 68-й ОЄБр імені Олекси Довбуша, був пілотом дрона, останнім часом воював на Донеччині. В ніч із 30 квітня на 1 травня під час виконання бойового завдання захисник загинув на полі бою на Покровському напрямку. В нього залишилися батьки та сестра, рідні.

“Загинув наш побратим “Мася”. Молодий, повний сил та енергії. Неодноразово завдавав нищівних ударів по ворогу, рятував життя своїх побратимів. Ти назавжди залишишся в строю пілотів “Шершні Довбуша”. Ми обов’язково помстимося! Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!” – написав воїн Дмитро Іванков.

Сестра захисника Яна Возна розповіла, що брат дуже чекав на відпустку, мріяв відсвяткувати 29-річчя разом із родиною.

“Ти повинен був приїхати на свій день народження, це мало б бути за два тижні… Як ж ти хотів у цю відпустку, так хотів відсвяткувати разом, але не дочекався… Любитиму тебе вічно, рідний”, – написала вона.

У пам’ять про брата дівчина ініціювала збір коштів для підтримки роти ударних БпАК, у якій він служив.

“Друзі, біль і сум… “Мася” був одним із тих Героїв, яким ми з вами допомагали… Авто, дрони, ремонти… всяке різне… Немає “Масіка”… залишилася вічная пам’ять і приємні спогади спілкування – завжди мав свою думку на все, розумний і впевнений у собі. Скільки ще міг би зробити… Низький уклін та щирі співчуття батькам за сина-Героя! Пам’ятаймо, що у його та всіх інших смертях винен кожен моssкалюга без винятку! Допомагаймо нашим захисникам, війна триває…” – написав Андрій Пукас.

“Невимовний біль. Олег і Оксанка, щирі співчуття. Слава Герою! Вічна пам’ять тобі, Макс”, “Мій племінник… з першого дня на передовій… Царство Небесне янголятку…” – висловили співчуття друзі та знайомі родини Героя.

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