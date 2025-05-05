Хвилина мовчання на честь Романа ВАРДЕЦЬКОГО

Роман ВАРДЕЦЬКИЙ, тернополянин загинув 2 червня 2023 року на Харківщині, поблизу селища Зарічне. Йому було лише 42.

Народжений у Тернополі, він навчався у школі №14, здобув професію у ПТУ №10. До війни працював водієм на міському маршруті, любив грати футбол.

З початком повномасштабного вторгнення Роман пішов добровольцем боронити Україну. Його бойовий шлях проліг через найгарячіші точки фронту – Бахмут, Маріуполь, Харків. Під час боїв на Харківщині отримав поранення в голову, але після лікування повернувся до побратимів.

“Добрий, відповідальний, щирий, чесний, працьовитий,” – такими словами згадує брата сестра Світлана.

За мужність у захисті України Роману ВАРДЕЦЬКОМУ посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У скорботі залишились рідні, які бережуть памʼять про Героя, який ціною власного життя захистив Україну.