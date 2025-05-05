На Тернопільщині автомобіль протаранив дерево: 6-річний пасажир в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 травня в с. Вимислівка Козівської територіальної громади Тернопільського району. Орієнтовно о 21.00 годин водій автомобіля «Ford Escort» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії травмувався 6-річний хлопчик, який перебував у транспортному засобі. Потерпілого госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу комунальну лікарню. Медики встановили, що у дитини відкрита черепно-мозкова травма та забій головного мозку.

За інформацією тернопільської поліції, водій на момент аварії був у стані алкогольного сп’яніння – газоаналізатор “Драгер” показав 0,56 проміле алкоголю в крові.