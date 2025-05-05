Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Павло Стефанишин з Тернопільщини

Трагічна звістка надійшла в село Розгадів Кальнянського старостинського округу Зборівської громади. Невблаганна смерть забрала молоде життя військового Стефанишина Павла Володимировича 2004 року народження. Йому було лише 21 рік.

Під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, стрілець-снайпер загинув 02.05.2025 року в районі Часового Яру, Донецької області. У захисника залишилися, батько який несе службу в ЗСУ, мати, два брати, сестра, племінники.

Вічна памʼять Герою щирі співчуття рідним.

Зустріч тіла Героя 06.05.2025 року біля 15 год.