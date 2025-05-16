Нелюди зірвали фото з могил Героїв: на Тернопільщині наруга над пам’яттю загиблих захисників

У селищі Вишнівець на Тернопільщині скоєно акт наруги над могилами полеглих воїнів – Героїв Сергія Попова та Андрія Дзюми. Невідомі зірвали з їхніх могил фотографії та вишиті рушники — й викинули у смітник. Про це повідомили рідні загиблих та небайдужі мешканці громади.

«Нині якась потвора, інакше я не можу назвати, зірвала фото і рушник з могили мого сина та Дзюми Андрія. Викинули в смітник… Ви що думаєте, що ви безсмертні?» — написала у Facebook Ольга Качан, мама загиблого захисника Сергія Попова.

Про інцидент також повідомив Володимир Мазур:

«У Вишнівці нелюди зірвали фото і рушники з могил загиблих Героїв, які віддали життя за нашу Неньку Україну — Сергія Попова та Андрія Дзюми — та викинули у смітник. За що хлопці віддали життя? Схаменіться, нелюди! Бозя все бачить…»

Цей акт вандалізму викликав хвилю обурення серед місцевих мешканців і в соцмережах. Люди не стримують емоцій:

«Та невже не можна відстежити, хто це робить, і поламати нафіг руки таким виродкам? Скільки це може повторюватися?» — обурюється Юлія Мірута.

«За що вони загинули?.. Більше пів року чекали на повернення воїна Сергія, і тепер йому не дали спокою навіть вдома…» — пише Іра Мостова, звертаючись до рідних.

Полеглі воїни Сергій Попов та Андрій Дзюма — справжні Герої, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Вандалізм на їхніх могилах — не лише безсовісний злочин проти пам’яті, а й глибока моральна деградація тих, хто на таке здатен.

Місцева громада вимагає знайти і притягнути до відповідальності винних. Люди закликають до встановлення відеоспостереження на цвинтарі, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.