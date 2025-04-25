Суха трава і стара зброя: надзвичайники Тернопільщини знешкодили вогонь і боєприпаси

Протягом доби 24 квітня рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі на відкритих територіях:

– у селах Драганівка та Миролюбівка Тернопільського району, – у селі Іква Кременецького району.

Горіла суха трава й сміття, площі займання були незначними, однак своєчасне реагування дозволило уникнути розповсюдження вогню.

Крім того, піротехніки ДСНС знищили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, які було виявлено:

– у місті Чортків, – у селах Слов’ятин, Годів, Медова, Лопушне, Білокриниця Тернопільського та Кременецького районів.

Серед ВНП – артилерійські снаряди калібром 76, 122 та 152 мм, а також протитанкова міна ТМ-42.

Увага! У разі виявлення підозрілих предметів – не наближайтеся до них і негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

Пам’ятайте: ваша уважність може врятувати життя!