Суха трава і стара зброя: надзвичайники Тернопільщини знешкодили вогонь і боєприпаси
Протягом доби 24 квітня рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі на відкритих територіях:
– у селах Драганівка та Миролюбівка Тернопільського району,
– у селі Іква Кременецького району.
Горіла суха трава й сміття, площі займання були незначними, однак своєчасне реагування дозволило уникнути розповсюдження вогню.
Крім того, піротехніки ДСНС знищили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, які було виявлено:
– у місті Чортків,
– у селах Слов’ятин, Годів, Медова, Лопушне, Білокриниця Тернопільського та Кременецького районів.
Серед ВНП – артилерійські снаряди калібром 76, 122 та 152 мм, а також протитанкова міна ТМ-42.
Увага!
У разі виявлення підозрілих предметів – не наближайтеся до них і негайно телефонуйте за номером 101 або 102.
Пам’ятайте: ваша уважність може врятувати життя!