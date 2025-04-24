Тернопільщина має непоправну втрату… На війні загинув Василь Паньків

23 квітня у важких боях на Донеччині загинув наш колега — інспектор стрілецького батальйону поліції Тернопільщини Василь Паньків. Під час чергової російської атаки 28-річний поліцейський отримав смертельне поранення. Повідомляє головний поліцейський області Сергій Зюбаненко.

Ще десять місяців тому він працював у своєму робочому кабінеті, сумлінно виконував службові обов’язки на посаді дізнавача відділу поліції №1 м. Бережани. У червні 2024 року Василь одним із перших добровольцем приєднався до новоствореного стрілецького батальйону поліції, щоб боронити державу від російських окупантів.

Справжній патріот, надійний товариш, який завжди приходив на допомогу, — таким Василь назавжди залишиться у пам’яті колег і побратимів.

Це болісна втрата для всієї нашої поліцейської родини. Висловлюю щирі співчуття рідним Василя.

Вічна пам’ять та шана! Назавжди в строю!





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