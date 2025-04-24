Шестеро молодих тернопільських митців стали стипендіатами Президента України

Глава держави Володимир Зеленський підписав Указ про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

☝️Серед десятків імен талановитих людей є й наші земляки.

🔸У числі стипендіатів:

✅ Андрій Аркуша, художній керівник Тернопільської обласної філармонії, випускник Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької;

✅Роман Шушвар, випускник Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької, нині – керівник вокального-інструментально ансамблю “Соломія” (Київ);

✅ Сергій Філик, випускник Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, нині – студент Національної музичної академії ім. П.Чайковського;

✅Олег Пахомов, випускник Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, нині – артист-ударник Національної опери України ім.Т.Шевченка, викладач Київської академії мистецтв, артист Grover Pro Percussion;

✅ Оксана Круцько, випускниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, нині – концертмейстер групи флейт Київського дитячого оперного театру на Подолі, артистка оркестру Національної опери України ім.Т.Шевченка;

✅Олександр Максимчук, випускник Теребовлянський коледж культури і мистецтв, стипендіат у сфері образотворчого мистецтва.