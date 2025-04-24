Матеріали для фасадних термопанелей

Термопанелі – листовий матеріал, що включає утеплювач у вигляді пінопласту, екструдованого пінополістиролу, пінополіуретану, основу з пластику, фанери та облицювальний шар. Матеріали значною мірою впливають на якість, технічні властивості й термін служби.

Використовуючи термопанелі при впорядкуванні фасаду, можна вирішити такі завдання: утеплення будівлі, як наслідок, значне зниження платежів за тепло та підвищення рівня комфорту, кардинально змінити зовнішній вигляд будинку, суттєво скоротити витрати на будівельні роботи.

Перед покупкою облицювального матеріалу варто максимально детально вивчити варіанти його виконання.

Порівняння матеріалів термопанелей

Лицьова сторона може бути виконана з наступних матеріалів:

Клінкерна плитка . Вона виготовлена з натуральної глини шляхом випалу при високих температурах. Саме внаслідок технології виробництва клінкерні термопанелі досягають свої якості. Для справжнього клінкеру характерні мінімальний відсоток вологопоглинання, стійкість до атмосферних явищ, насичений колір у всій масі, який не втрачається під впливом ультрафіолету. Термін служби клінкеру на фасаді при правильному монтажі 30-50 років.

. Вона виготовлена з натуральної глини шляхом випалу при високих температурах. Саме внаслідок технології виробництва клінкерні термопанелі досягають свої якості. Для справжнього клінкеру характерні мінімальний відсоток вологопоглинання, стійкість до атмосферних явищ, насичений колір у всій масі, який не втрачається під впливом ультрафіолету. Термін служби клінкеру на фасаді при правильному монтажі 30-50 років. Керамогранітна фасадна плитка . Це якісний замінник натурального клінкеру. Вона виготовляється за технологією пресування керамограніту, але своїми розмірами, кольором та фактурою імітує клінкерну плитку. Покриття має мінімальне вологопоглинання, стійке до атмосферних явищ, не боїться ультрафіолету, внаслідок технології виробництва має ідеальну геометрію. Але дуже серйозним недоліком є те, що колір формується не в масі, а за допомогою нанесеної глазурі. При ушкодженні верхнього шару розкривається колір внутрішньої структури плитки, що буде виглядати неестетично та дуже помітно на фасаді.

. Це якісний замінник натурального клінкеру. Вона виготовляється за технологією пресування керамограніту, але своїми розмірами, кольором та фактурою імітує клінкерну плитку. Покриття має мінімальне вологопоглинання, стійке до атмосферних явищ, не боїться ультрафіолету, внаслідок технології виробництва має ідеальну геометрію. Але дуже серйозним недоліком є те, що колір формується не в масі, а за допомогою нанесеної глазурі. При ушкодженні верхнього шару розкривається колір внутрішньої структури плитки, що буде виглядати неестетично та дуже помітно на фасаді. Штучний камінь . Матеріал виготовляється з бетону шляхом застосування спеціальних добавок, що пластифікують, барвників. Він легко монтується, але менш стійкий до ультрафіолету та сильних морозів. Має добрий вигляд, але довговічність поступається натуральним аналогам.

. Матеріал виготовляється з бетону шляхом застосування спеціальних добавок, що пластифікують, барвників. Він легко монтується, але менш стійкий до ультрафіолету та сильних морозів. Має добрий вигляд, але довговічність поступається натуральним аналогам. Натуральний камінь. Його властивості залежать від використаної породи. Якщо як облицювальний шар використовувати недорогу сировину (піщаник, черепашник), матеріал вбиратиме вологу і забруднення. Використовування дорогих порід спричиняє значне подорожчання фасаду, в порівнянні навіть із справжньою клінкерною плиткою.

Оптимальний варіант за критерієм ціна-якість – клінкер. Придбати фасадні термопанелі з таким облицюванням можна в компанії Terizo в Києві. В асортименті представлені матеріали в різних кольорах та фактурах, від перевірених виробників. Тут дружині можна замовити монтаж на об’єкті.