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На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст вчинив ДТП

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 травня в сел. Гримайлів Чортківського району.  Неповнолітній керував мотоциклом, коли потрапив у автопригоду.  Водій автобуса BAZ A079.25 сполученням «Тернопіль-Кам’янець Подільський», здійснюючи поворот, допустив зіткнення із мотоциклом Mustang, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії десятикласник, який кермував мотоциклом, отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований в Чортківську лікарню.

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