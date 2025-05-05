На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст вчинив ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 травня в сел. Гримайлів Чортківського району. Неповнолітній керував мотоциклом, коли потрапив у автопригоду. Водій автобуса BAZ A079.25 сполученням «Тернопіль-Кам’янець Подільський», здійснюючи поворот, допустив зіткнення із мотоциклом Mustang, який рухався в зустрічному напрямку.



Внаслідок аварії десятикласник, який кермував мотоциклом, отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований в Чортківську лікарню.

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