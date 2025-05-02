Перше підприємство на Тернопільщині помістило товари на СТЗ за європейським порядком

ТОВ «Купава-5» – перше підприємство у зоні діяльності Тернопільської митниці, яке розмістило товари на склад тимчасового зберігання відповідно до нових вимог. Це свідчить про готовність бізнесу адаптуватися до оновлених процедур та стандартів, наближених до європейських, та демонструє ефективну взаємодію суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з митницею, де на перший план виходять прозорість, передбачуваність та партнерство.

Нагадаємо, що з 19 квітня 2025 року в Україні набули чинності нові правила розміщення товарів на митних складах та складах тимчасового зберігання. Вони стали черговим кроком на шляху до адаптації української митної системи до європейських стандартів. Зміни передбачені Законом України № 3926-IX від 22.08.2024 року, що імплементує низку положень Митного кодексу ЄС.

Тож відтепер товари на СТЗ розміщуються виключно на підставі декларації тимчасового зберігання, яка оформлюється у вигляді єдиного адміністративного документа. Документ подається до митного органу згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України № 189 від 09.04.2025 року. А головна умова – обов’язкове надання забезпечення сплати митних платежів.

Звертаємо увагу, що Тернопільська митниця залишається відкритою до конструктивного діалогу. Ми поруч із бізнесом у цей непростий, але важливий період: пояснюємо нові вимоги, радимо та допомагаємо розібратися з документами. Адже наше спільне завдання зробити так, щоб нові правила працювали на користь усім: і державі, і підприємцям.