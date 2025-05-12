На Тернопільщині викрили схему ввезення авто «для ЗСУ», які продавали в інтернеті

На Тернопільщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом гуманітарної допомоги ввезла до України щонайменше 14 автомобілів з Європейського Союзу. За даними слідства, автомобілі мали потрапити до військових частин ЗСУ, натомість продавалися через популярні онлайн-майданчики.

Про підозру учасникам організованої групи повідомлено під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Зловмисникам інкримінують надання завідомо неправдивої інформації органам влади з метою отримання податкових пільг (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 Кримінального кодексу України).

Схему організував мешканець Львівщини у 2023 році. Він разом зі спільниками з Тернопільської та Хмельницької областей подавав до Львівської митниці підроблені листи від імені благодійних організацій. У них зазначалося, що транспортні засоби будуть передані українським військовим.

Насправді ж автомобілі продавали на інтернет-ресурсах Auto.ria та OLX.ua за ціною від 2 500 до 7 500 доларів США. Жоден з автомобілів не був переданий Збройним силам України.

У результаті шахрайських дій держава недоотримала понад 3 мільйони гривень у вигляді мита, акцизного податку та ПДВ.

Правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучено оригінали та копії підроблених документів, банківські картки, електронні носії інформації, блокноти та чорнові записи.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУ Нацполіції в Тернопільській області, оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань.