Фатальний крок: на Тернопільщині жінка загинула під колесами вантажівки

Трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці 12 травня у Збаражі. Близько 10:30 під колесами вантажного автомобіля DAF FT XF з напівпричепом загинула місцева мешканка.

За попередньою інформацією, жінка раптово вийшла на дорогу поза межами пішохідного переходу, і водій вантажівки не встиг вчасно зреагувати. Удар виявився смертельним.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Наразі встановлюються усі обставини трагедії. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція розслідує подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці вкотре закликають пішоходів бути обережними, переходити дорогу виключно у встановлених місцях і не виходити раптово на проїжджу частину.