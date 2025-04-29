На Тернопільщині Урал зім’яв Peugeot

У результаті зіткнення двох транспортних засобів до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та неповнолітнього пасажира. Аварія трапилася 29 квітня близько 11:00 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.



На місце пригоди виїжджала група реагування Кременецького райвідділу поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Урал 375 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Peugeot 3008.



У результаті удару кермувальника легкового авто та його 15-річного сина госпіталізували. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлять слідчі поліції.

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