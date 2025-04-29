22:29 | 29.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині Урал зім’яв Peugeot

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У результаті зіткнення двох транспортних засобів до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та неповнолітнього пасажира. Аварія трапилася 29 квітня близько 11:00 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

На місце пригоди виїжджала група реагування Кременецького райвідділу поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Урал 375 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Peugeot 3008.

У результаті удару кермувальника легкового авто та його 15-річного сина госпіталізували. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлять слідчі поліції. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *