Повторне сп’яніння: у Тернополі водія Volkswagen знову спіймали «під кайфом» за кермом

Сьогодні на проспекті Злуки патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого проїхав на заборонний жовтий сигнал світлофора



Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Він погодився пройти відповідний огляд у медичному закладі.



Пройшовши огляд, лікар-нарколог підтвердив факт наркотичного спʼяніння водія.



Окрім цього, поліцейські зʼясували, що протягом року керманич вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння.



Тож патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:

постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП;

протокол за ч. 2 ст. 130 (повторне керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування.



Нагадуємо всім водіям, що безпека на дорогах залежить від кожного з нас. Будьте відповідальними та не сідайте за кермо в стані спʼяніння!

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