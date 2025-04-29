Розкіш не безкоштовна: 1,6 мільйона з елітних авто осіли в бюджетах Тернопільщини

У першому кварталі 2025 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 1 млн 623,9 тис. грн транспортного податку — за розкішні легкові автомобілі преміум-класу. Це на 67,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року — плюс 654,9 тис. грн.

Найбільшу частку в надходженнях забезпечили юридичні особи — 1 млн 149,7 тис. грн. Фізичні особи сплатили 242,5 тис. грн.

Нагадаємо, транспортний податок сплачують власники автомобілів не старших за п’ять років, якщо їх вартість перевищує 375 мінімальних зарплат (у 2025 році — 3 млн грн). Ставка податку становить 25 тис. грн на рік за кожну таку автівку.

Повний перелік авто, які підлягають оподаткуванню у 2025 році, доступний на сайті Міністерства економіки України:

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Серед марок, що потрапили до списку: Aston Martin, Audi, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce та інші представники автоелітного клубу.