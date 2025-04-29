Підліток з Тернопільщини намагався підпалити об’єкт Укрзалізниці

У Львові поліція спільно з СБУ затримали підлітків, підозрюваних у підпалі об’єктів Укрзалізниці за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Львівської області.

Двоє учнів одного з львівських професійних училищ – 17-річний мешканець Тернопільської області та житель Запоріжжя віком 18 років, були завербовані співробітниками ворожих спецслужб та виконували їх «завдання», зокрема, знищували залізничні релейні шафи. Підлітків затримали у Львові під час підпалу релейної шафи Укрзалізниці. Встановлено, що фігуранти виконували вказівки та звітували своєму куратору – представнику російських спецслужб, отримуючи за це грошові кошти. Для цього підпали релейних шаф вони знімали на відео, – йдеться в повідомленні.

У поле зору ворожих спецслужбістів вони потрапили під час пошуку легких заробітків у одній з соціальних мереж

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрювані перебувають під вартою.