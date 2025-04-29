Корупційна схема в університеті: тернопільського посадовця затримали на хабарі

Поліцейські Тернопільщини викрили схему ухилення від мобілізації, у якій був задіяний керівник одного з підрозділів місцевого університету. Посадовця підозрюють у тому, що він за грошову винагороду сприяв працевлаштуванню чоловіків призовного віку до закладу вищої освіти — з метою подальшого оформлення відстрочки від служби в армії.

За даними слідства, 56-річний мешканець області, користуючись своїм службовим становищем, запропонував знайомому допомогу з працевлаштуванням до університету. Свої “послуги” він оцінив у 1600 доларів США. За цю суму обіцяв посприяти у працевлаштуванні, що в подальшому могло би стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання частини хабаря. Операцію провели співробітники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, слідчі ГУНП у Тернопільській області та працівники Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Якщо його провину буде доведено в суді, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська окружна прокуратура.