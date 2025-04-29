Хвилина мовчання на честь Руслана ЗАЗУЛЯКА

Руслан ЗАЗУЛЯК мав 52 роки, коли його серце зупинилося 29 квітня 2024 року в лікарні села Олександрія на Рівненщині. Він не встиг потрапити на фронт, але його готовність захищати Україну була беззаперечною.

Народжений у Тернополі, Руслан після років роботи за кордоном повернувся додому і працював у “Новій пошті”. Коли в березні 2024-го отримав повістку, без вагань став до лав Збройних Сил.

На Рівненському полігоні він швидко здобув повагу побратимів своєю відповідальністю та наполегливістю. Мріяв допомогти країні здолати ворога, але підвело здоров’я.

Руслана провели в останню путь 2 травня у селі Серединки. У глибокій скорботі залишились матір Данія Микитівна, дружина Наталя, син Владислав та донька Поліна, які бережуть світлу пам’ять про нього.