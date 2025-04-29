Увага! Пероральна вакцинація диких тварин проти сказу в Тернопільській області

Згідно з Планом протиепізоотичних заходів на 2025 рік та наказом Держпродспоживслужби №270 у нашій області протягом першої декади травня буде проведена весняна кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу шляхом наземного розподілу принад з вакциною «Рабігард».



Імунізація охопить площу 7600,8 км² у межах 55 територіальних громад. Принади розкладаються вручну з розрахунку 25 доз на 1 км². Загалом планується використати 380 050 доз вакцини. До проведення заходів залучено 937 осіб, сформовано 174 робочі бригади.



Розкладка відбувається на узліссях, обабіч доріг, сільськогосподарських угідь, у лісах та на вирубках. Принади викладаються на відстані 150–300 м одна від одної.



Увага жителів! Не торкайтесь принад, не давайте їх домашнім тваринам. Вакцину можуть вживати лише дикі м’ясоїдні. У разі потрапляння вакцини на шкіру, в очі, рот або ніс — негайно промийте місце водою з милом і зверніться до лікаря.

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