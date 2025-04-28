До €600 мільйонів для інновацій в енергетиці: можливість для бізнесу Тернопільщини
Європейський Союз відкрив новий ґрантовий конкурс у межах програми CEF, який передбачає фінансування до €600 млн для підтримки інноваційних енергетичних проєктів.
Хто може подати заявку?
Малі, середні та великі підприємства
Органи державного управління
Юридичні особи, що працюють у сфері енергетики
На що можна отримати фінансування?
Створення або модернізація енергетичних об’єктів
Розвиток інноваційних енергетичних технологій
Впровадження проєктів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики
Терміни:
Прийом заявок триває до 16 вересня 2025 року.
Тернопільщина має великі можливості: ми вже працюємо над розвитком інфраструктури та альтернативної енергетики. Участь у такій програмі може дати додатковий імпульс громадам та підприємствам області.
Детальні умови та реєстрація тут: https://grant.market/opp/cef-energy