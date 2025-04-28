09:07 | 29.04.2025
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До €600 мільйонів для інновацій в енергетиці: можливість для бізнесу Тернопільщини

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Європейський Союз відкрив новий ґрантовий конкурс у межах програми CEF, який передбачає фінансування до €600 млн для підтримки інноваційних енергетичних проєктів.
🔹 Хто може подати заявку?
▪️ Малі, середні та великі підприємства
▪️ Органи державного управління
▪️ Юридичні особи, що працюють у сфері енергетики
🔹 На що можна отримати фінансування?
▪️ Створення або модернізація енергетичних об’єктів
▪️ Розвиток інноваційних енергетичних технологій
▪️ Впровадження проєктів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики
🔹 Терміни:
Прийом заявок триває до 16 вересня 2025 року.
Тернопільщина має великі можливості: ми вже працюємо над розвитком інфраструктури та альтернативної енергетики. Участь у такій програмі може дати додатковий імпульс громадам та підприємствам області.
📌 Детальні умови та реєстрація ➡️ тут: https://grant.market/opp/cef-energy

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