До €600 мільйонів для інновацій в енергетиці: можливість для бізнесу Тернопільщини

Європейський Союз відкрив новий ґрантовий конкурс у межах програми CEF, який передбачає фінансування до €600 млн для підтримки інноваційних енергетичних проєктів.

Європейський Союз відкрив новий ґрантовий конкурс у межах програми CEF, який передбачає фінансування до €600 млн для підтримки інноваційних енергетичних проєктів.

На що можна отримати фінансування?

Терміни:

Прийом заявок триває до 16 вересня 2025 року.

Тернопільщина має великі можливості: ми вже працюємо над розвитком інфраструктури та альтернативної енергетики. Участь у такій програмі може дати додатковий імпульс громадам та підприємствам області.