Скандал у Тернопільському апеляційному суді: екс-податківець Воробець уникнув тюрми за вимагання мільйона

Сьогодні у Тернопільському апеляційному суді сталося те, у що важко повірити: судді фактично «відпустили» колишнього заступника начальника Тернопільської податкової Євгена Воробця та його спільників, які були затримані ще у 2020 році за вимагання величезної суми грошей.

Колегія суддів на чолі із Василем Сарновським перекваліфікувала справу з кримінальної у цивільно-правову площину та замінила реальні терміни ув’язнення на умовні покарання.

Про це «Погляду» повідомив потерпілий у справі Іван Лишак, який відверто обурений рішенням:

« Рішенням я, звичайно, незадоволений. Це не просто незадоволення — це обурення.

Цей вирок суперечить всім доказам, які були наявні у справі. А доказів було багато — реальних, неспростовних. Вони реально вимагали від мене велику суму коштів. Вони реально погрожували мене вбити. Це не були просто слова — це були реальні загрози моєму життю. Вони реально все заздалегідь спланували: продумали, як тиснути, як шантажувати, як залякати. Вони задіяли інших людей, розробили цілу схему, і все це — абсолютно все — було задокументовано правоохоронцями.

Після їхнього затримання минув рік, і вони почали шукати способи уникнути відповідальності. Почали вигадувати нісенітниці, що нібито я, як їхній колишній працівник, заборгував їм якісь кошти. Почали перекручувати факти, створювати неправдиві версії, аби представити себе жертвами, а мене — винним. Вони хотіли вибити з мене неіснуючий борг, користуючись шантажем і погрозами.

Справу розглядала колегія суддів. Головуючим був суддя Сарновський. І я точно знаю, що прийняте рішення суперечить здоровому глузду, правді і закону. В результаті, через перекваліфікацію справи на іншу статтю, всі вони отримали умовні терміни покарання. Це абсурд. Це ганьба. Це несправедливість, яка дає сигнал усім подібним злочинцям: якщо маєш вплив і гроші — уникнути відповідальності реально».

Нагадаємо, у вересні 2020 року співробітники СБУ, ДБР та спецпідрозділ «Альфа» затримали Євгена Воробця, його сина Василя Воробця та їхніх спільників Назара Лободу й Миколу Богуна під час отримання хабара у розмірі 40 тисяч доларів США (понад мільйон гривень).

Тоді обвинуваченим інкримінували вимагання, поєднане з погрозами життю і завданням великої матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України). 17 квітня 2024 року Тернопільський міськрайонний суд визнав усіх винними та присудив їм реальні строки ув’язнення:

Євген Воробець – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

Василь Воробець – 5 років і 6 місяців тюрми;

Назар Лобода та Микола Богун – по 4 роки позбавлення волі.

Також за цивільним позовом потерпілого Євген Воробець мав виплатити понад 350 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.

Проте на стадії апеляції, за інформацією з власних джерел, захист Воробця активно “працював” у кулуарах апеляційного суду, шукаючи домовленостей із суддями. І тепер — маємо результат: справу перекваліфікували, серйозність злочину знівелювали, а замість тюрми — умовний термін.

Як так могло статися?

Як може бути, що особа, яка разом зі спільниками шантажувала людину, вимагала сотні тисяч доларів і погрожувала вбивством, тепер фактично залишається на волі?

Де справедливість і чому закон знову виявився слабким перед грошима та впливами?

За даними джерел сайту “Тернополяни”, Євген Воробець і його команда не зупиняються: їхньою метою було не лише уникнути покарання, а й “зачистити” справу від будь-яких згадок про кримінал.

Більше того, вже у 2023 році Воробець подав заяву до поліції на власного потерпілого (!), намагаючись перевернути справу з ніг на голову. Судові засідання у цій справі ще тривають.