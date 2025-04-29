Тернопільського чиновника за вимагання мільйона відпустили: справа йде до Верховного Суду

У прокуратурі Тернопільської області заявили: з рішенням Тернопільського апеляційного суду не погоджуються і вже готують касаційну скаргу до Верховного Суду. Йдеться про резонансну справу щодо колишнього заступника начальника Тернопільської податкової Євгена Воробця та його спільників, яких у 2020 році затримали під час отримання хабаря на суму 40 тисяч доларів США (понад мільйон гривень).

Нагадаємо, 28 квітня 2025 року судді апеляційної інстанції на чолі із Василем Сарновським прийняли скандальне рішення: справу перекваліфікували з кримінальної на цивільно-правову, а реальні строки ув’язнення — замінили на умовні покарання. Це рішення шокувало потерпілого Івана Лишака, правоохоронців, і тих, хто спостерігав за процесом:

«Вони реально вимагали в мене гроші. Погрожували вбити. Все це було задокументовано. І тепер – вони на волі. Це не просто обурення — це ганьба», – заявив Іван Лишак, який дав публічне свідчення для «Погляду».

Ще у квітні 2024 року Тернопільський міськрайонний суд визнав Євгена Воробця та його спільників винними у вимаганні з погрозами (ч.3 ст.189 ККУ). Вирок був чітким:

Євген Воробець — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

Василь Воробець — 5 років і 6 місяців ув’язнення;

Назар Лобода та Микола Богун — по 4 роки тюрми.

Проте в апеляції, за даними з власних джерел, сторона захисту активно діяла в кулуарах суду. В результаті — справу «пом’якшили», серйозність злочину знівелювали, а винні уникли реального покарання.

У прокуратурі чітко заявляють: буде касація. І Верховний Суд має всі шанси побачити справжню суть справи. Адже є всі докази, зафіксовані ще у 2020 році СБУ, ДБР і спецпідрозділом «Альфа». Є свідчення потерпілого, оперативні матеріали, задокументовані погрози, спроби шантажу, залякування і навіть спробу перекрутити все «з ніг на голову» — як це було у 2023 році, коли Воробець раптом подав заяву до поліції… на свого ж потерпілого.

Це не просто справа про хабар. Це лакмусовий папірець системи. І від рішення Верховного Суду залежить набагато більше, ніж доля чотирьох обвинувачених. Це буде тест для всієї української Феміди.